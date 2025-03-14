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Hamas, Ateşkes Müzakereleri İçin Yanıt Verdi

ATEŞKES MÜZAKERELERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Gazze’deki ateşkes müzakerelerinin tekrar başlayacağını duyuran Hamas, “Arabuluculardan teklif aldık ve yanıt verdik” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu teklif, çarşamba günü Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından gündeme getirildi.

TEKLİFİN KAPSAMI VE DETAYLARI

Hamas, ABD vatandaşı rehine asker Edan Alexander ile dört çifte vatandaşın cenazelerinin serbest bırakılmasını öneren teklifi kabul ettiğini açıkladı. Teklifin içeriğinde, Hamas’ın daha fazla rehineyi serbest bırakmasına karşılık ateşkesin uzatılması ve Gazze’ye yardım girişine yeniden onay verilmesi gerektiği belirtiliyor.

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