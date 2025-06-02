Dünya

Hamas, Ateşkes Müzakerelerine Başlamaya Hazır

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HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes ve esir takasını içeren önerisine yanıt vererek yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Witkoff’un önerisindeki anlaşmazlıkların çözülmesi, Gazze’deki insani durumu düzeltmek, kalıcı bir ateşkes sağlamak ve İsrail’in Gazze’den güçlerini tamamen geri çekmesi için dolaylı müzakerelere hemen başlamaya hazır oldukları bildirildi. Ek olarak, Hamas, Katar ve Mısır’a ateşkes konusundaki çabaları için teşekkür etti.

ABD’DEN TEPKİ

Hamas, Witkoff’un sunduğu 60 günlük geçici ateşkese yönelik önerinin, müzakerelerin 60 günü aşması durumunda geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılacağına dair kesin bir ABD garantisi içermemesi sebebiyle memnun kalmadı. Hamas, öneriye yanıtında Gazze Şeridi’nde bulunan 10 esirin ve 18 esirin cenazesinin İsrail’e teslim edileceğini, karşılığında belirli sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını belirtti. Witkoff ise Hamas’ın yanıtına tepki göstererek, “Hamas’ın öneriye yanıtı kesinlikle kabul edilemez” dedi. Ayrıca, İsrail, 29 Mayıs’ta Witkoff’un ateşkes önerisini kabul etti.

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