Hamas Ateşkes Müzakerelerine Hazır

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes ve esir takasını içeren anlaşma önerisi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

DOLAYLI MÜZAKERELERE HAZIRIZ

Hamas’ın yaptığı açıklamada, Witkoff’un önerisindeki tartışmalı konularda bir uzlaşma sağlanması, Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi, kalıcı bir ateşkesin elde edilmesi ve İsrail’in bölgeden kuvvetlerini tamamen çekmesi için derhal dolaylı müzakerelere başlamaya hazır olduklarını iletti. Ayrıca, Hamas, Katar ve Mısır’a ateşkese yönelik gösterdikleri çabalar için teşekkür etti.

ABD’DEN KESİN TEPKİ

Hamas, Witkoff’un sunduğu 60 günlük geçici ateşkes önerisinin müzakerelerin bu süreyi aşması durumunda otomatik olarak uzatılacağına dair bir ABD garantisi içermemesi nedeniyle memnuniyetini dile getirmişti. Öte yandan, Hamas, önceki açıklamasında Gazze Şeridi’nde bulunan 10 esirin ve 18 esirin cenazesinin İsrail’e teslim edileceğini, karşılığında ise İsrail’in belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacağını belirtmişti. Witkoff, Hamas’ın bu yanıtına karşı çıkarak, “Hamas’ın öneriye yanıtı kesinlikle kabul edilemez” şeklinde konuştu. Yapılan son açıklamaların ardından İsrail, 29 Mayıs tarihinde Witkoff’un ateşkes önerisini kabul etmişti.