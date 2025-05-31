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Hamas, Ateşkes Önerisine Yanıt Verdi

HAMAS’TAN ATEŞKES ÖNERİSİNE YANIT

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisine yanıt verme kararı aldı. Yapılan açıklamada, bu anlaşma çerçevesinde Gazze Şeridi’nden 10 esirin serbest bırakılacağı bildirildi.

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Bu gelişme, bölgede barışın sağlanması ve gerginliğin azaltılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hamas’ın bu teklife yanıt vermesi, çatışmaların durdurulmasına yönelik çabaların hızlandığını gösteriyor.

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