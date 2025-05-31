Hamas, Ateşkes Önerisini Arabuluculara Teslim Etti

HAMAS’TAN ATEŞKES ÖNERİSİNE CEVAP

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabını arabuluculara ilettiklerini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, “Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD’li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti.” denildi.

CEVAPTAKİ AMAÇLAR

Açıklamada söylenene göre, bu cevabın amacı kalıcı bir ateşkes sağlamak, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi gerçekleştirmek ve Filistinlilere yönelik insani yardımın kesintisiz şekilde ulaşmasını temin etmek. Ayrıca, anlaşma çerçevesinde hayatta olan on esirin serbest bırakılacağı ve on sekiz cenazenin teslim edileceği bildirildi. Buna ek olarak, üzerinde mutabık kalınacak sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı ifade edildi.

BEYAZ SARAY’DAN DOĞRULAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki gün düzenlediği basın brifinginde, “Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan’ın (Donald Trump), Hamas’a, İsrail’in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas’a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Hamas ise yaptığı yazılı açıklamada, bu önerinin ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiğini ve “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde” bir cevap verileceğini belirtti.