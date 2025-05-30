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Hamas, Ateşkes Önerisini İnceliyor

HAMAS’TAN ATEŞKES ÖNERİSİ AÇIKLAMASI

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisi ile ilgili Filistinli direniş gruplarıyla istişarelerde bulunduklarını duyurdu. Hamas, dün ABD tarafından hazırlanan ve İsrail’in destek ve onayını aldığı ateşkes önerisini aldığını belirtmesinin ardından daha fazla açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, “Arabulucular kanalıyla Witkoff’tan teslim aldığımız öneri hakkında Filistinli direniş gruplarıyla istişarelerde bulunuyoruz.” ifadesi yer aldı.

BEYAZ SARAY’DAN ATEŞKES ONAYI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, “Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan’ın (Donald Trump), Hamas’a, İsrail’in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas’a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.

HAMAS’TAN CEVAP BEKLENTİSİ

Hamas’ın yaptığı yazılı açıklamada, önerinin hareketin ilgili birimleri tarafından “sorumluluk bilinciyle” incelendiği kaydedildi. Verilecek cevabın, “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” ifade edildi.

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