Hamas, Ateşkes Önerisini Kabul Etti

HAMAS’IN ATEŞKES ÖNERİSİNE CEVABI

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisine ilişkin cevabını arabuluculara teslim etti. Yapılan yazılı açıklamada, “Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD’li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti.” denildi.

KALICI ATEŞKES VE İNSANİ YARDIMLAR

Açıklamada, bu cevabın kalıcı bir ateşkes sağlamak, Gazze Şeridi’nden tam geri çekilme gerçekleştirmek ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz bir şekilde akışını temin etmek için hazırlandığı vurgulandı. Anlaşma çerçevesinde, hayatta kalan on esirin serbest bırakılacağı ve on sekiz cenazenin teslim edileceği bilgisi verildi. Buna karşılık, üzerinde mutabık kalınacak sayıdaki Filistinli esirin de serbest bırakılması bekleniyor.

Beyaz Saray’DAN ATEŞKES ONAYI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, “Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan’ın (Donald Trump), Hamas’a, İsrail’in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas’a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim.” şeklinde konuştu. Hamas, yazılı açıklamasında önerinin “sorumluluk bilinciyle” incelendiğini belirtti ve verilecek cevabın “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağını” ifade etti.