Hamas, Ateşkes Teklifini Kabul Etti

Ateşkes Teklifi Kabul Edildi

Hamas, Gazze için sunulan son ateşkes teklifini kabul etti. İsimleri verilmeyen bir Filistinli yetkili, Mısır’daki Hamas heyetine arabulucular tarafından iletilen yeni teklifin, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını içerdiğini duyurdu. İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’ndeki ateşkese yönelik devam eden dolaylı görüşmelerde önemli bir gelişme yaşandı.

Yeni Teklifin Detayları

Yetkili, “Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması” ifadelerini kullandı. Hamas’ın, bu yeni teklifi değerlendirmek amacıyla kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunacağı belirtildi. Ayrıca, Hamas’ın teklifle ilgili durumu da netlik kazandı ve grup, ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara bildirdi.