HAMAS, Ateşkese Açık Önerilere Hazır

Hamas, Gazze’da kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü öneriye açık olduğunu belirtti. 18 Ağustos’ta Filistinli gruplarla birlikte arabulucuların sunduğu ateşkes önerisine bağlı kalacaklarını yineledi.

Hamas, yaptığı açıklamada kalıcı bir ateşkesin güvence altına alınması için şu talepleri öne çıkardı: “İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesi, insani yardımların koşulsuz girişine izin verilmesi ve gerçek bir esir değişiminin gerçekleştirilmesi.” Bu maddelerin gerçekleştirilmesi amacıyla öneri ve fikirlere açık oldukları ifade edildi.

Açıklamada, bu hedeflere ulaşmak için arabulucular aracılığıyla kapsamlı ve ciddi müzakerelere hazır oldukları vurgulandı.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

