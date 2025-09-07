HAMAS, Ateşkese Açık Önerilere Hazır

HAMAS ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE HAZIR

Hamas, Gazze’da kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü öneriye açık olduğunu belirtti. 18 Ağustos’ta Filistinli gruplarla birlikte arabulucuların sunduğu ateşkes önerisine bağlı kalacaklarını yineledi.

KALICI ATEŞKES İÇİN TALEPLER

Hamas, yaptığı açıklamada kalıcı bir ateşkesin güvence altına alınması için şu talepleri öne çıkardı: “İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesi, insani yardımların koşulsuz girişine izin verilmesi ve gerçek bir esir değişiminin gerçekleştirilmesi.” Bu maddelerin gerçekleştirilmesi amacıyla öneri ve fikirlere açık oldukları ifade edildi.

CİDDİ GÖRÜŞMELERE HAZIRLIK

Açıklamada, bu hedeflere ulaşmak için arabulucular aracılığıyla kapsamlı ve ciddi müzakerelere hazır oldukları vurgulandı.