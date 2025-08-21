“Hamas Ateşkesi Kabul Etse de Gazze’yi İşgal Edeceğiz”

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

Netanyahu, Sky News Australia kanalına verdiği röportajda, “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna yanıt verdi. “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” ifadesini kullandı. Netanyahu, Gazze Şeridi’ne 22 aydır süren şiddetli saldırıları yalnızca 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması durumunda sona erdireceklerini belirtti. “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” dedi. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal kararı almasının ardından, Netanyahu bu kez Gazze Şeridi’ni işgal etmeyi hedeflemediklerini ileri sürdü. Netanyahu, “yedi cephede savaş verdiklerini” ve İran ile bölgedeki vekil güçlerine karşı verdikleri savaşı tamamlamak üzere olduklarını da öne sürdü.

HAMAS’TAN ATEŞKES KABULÜ

Hamas, Mısır ve Katar’ın Gazze’de ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerilerini kabul ettiklerini duyurdu. Bununla birlikte, ismi açıklanmayan bir İsrailli üst düzey yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas’ın yanıtını aldıklarını bildirse de Tel Aviv’in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti. Yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu belirtti.

GAZZE KENTİNE SALDIRILAR

İsrail, işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresine saldırılara başlamış durumda. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ordunun, Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını açıkladı. Bu saldırılara “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildi.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ’NDEN İŞGAL ONAYI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini belirtti. İsrail basınında çıkan haberlere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçmesinin beklenmediği yer aldı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, yoğun saldırılarla kent kuşatılacak ve işgal edilecek. İkinci aşamada, büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgali altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, Gazze Şeridi’nde, 18 yıldır süren ağır bir abluka altında yaşamaktadır.