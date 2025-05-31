Hamas, Cevabını Arabuluculara Teslim Etti

HAMAS, ATEŞKES ÖNERİSİNE CEVAP GÖNDERDİ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ateşkes önerisine ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurdu. Hamas’ın yazılı açıklamasında, “Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD’li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti.” denildi.

CEVAPTA KALICI ATEŞKES TEMASI

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Hamas’ın cevabı kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların sürekli akışını sağlama hedefini taşımaktadır. Bu çerçevede, Hamas, ellerindeki hayatta olan on esiri serbest bırakacak ve buna ek olarak on sekiz cenazenin teslim edilmesini planlayacak. Açıklamada, bu işlemlere karşılık olarak, üzerinde uzlaşılacak sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı belirtildi.

BASIN BRİFİNGİ ÜZERİNDEN KAYITLAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir önceki gün gerçekleştirdiği basın brifinginde, “Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan’ın (Donald Trump), Hamas’a, İsrail’in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas’a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim.” ifadelerini kullanmıştı. Hamas, ilgili önerinin hareketin ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiğini ve verilecek cevabın “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağını” ifade etmiştir.