Hamas, Edan Alexander’ı serbest bırakacak

HAMAS, ABD ÇİFTE VATANDAŞLIKTAKİ İSRAİLLİ TÜKETİCİNİN SERBEST BIRAKILACAĞINI AÇIKLADI

Hamas, ABD çifte vatandaşlığına sahip olan İsrailli esir Edan Alexander’ın özgürlüğüne kavuşacağını duyurdu. Örgüt, Gazze’nin bağımsız bir profesyonel komite tarafından yönetilmesine yönelik bir anlaşmaya ulaşma konusunda çaba sarf etmeye hazır olduklarını belirtti. Açıklamada, “Hamas, geçen süreç boyunca gösterdikleri çabalardan dolayı Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti’ndeki arabulucu kardeşlerin yanı sıra Türkiye’deki kardeşlere de takdirlerini sunmaktadır” ifadesi kullanıldı.

ATEŞKES İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Hamas, ABD yönetimiyle yapılan görüşmeler çerçevesinde çifte vatandaşlığa sahip İsrailli esir Alexander’ın serbest bırakılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, Hamas’ın olumlu bir yaklaşım sergilediği, ateşkes için alınan önlemler çerçevesinde geçiş kapılarının yeniden açılması ve Gazze Şeridi’nde yaşayanlara yardım ulaştırılması amacıyla Alexander’ı serbest bırakacağı ifade edildi.

YOĞUN MÜZAKERE VE CİDDİ ÇABALAR

Açıklamada, “Hamas, savaşı sona erdirecek, karşılıklı olarak kabul edilmiş bir esir takasını uygulayacak ve Gazze’nin uzun yıllar boyunca sükunet ve istikrarı sağlayacak bağımsız bir profesyonel komite tarafından yönetilmesine olanak tanıyacak nihai bir anlaşmaya varmak için derhal yoğun müzakerelere başlama ve ciddi çabalar gösterme hazırlığını yeniden teyit etmektedir” denildi. Ayrıca, yeniden yapılanma ve ablukanın kaldırılmasının da hedefleri arasında olduğu belirtildi. Hamas, önceki süreçteki desteklerden dolayı Katar, Mısır ve Türkiye’deki arabuluculara teşekkür etti.