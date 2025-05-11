Hamas, Edan Alexander’ı Serbest Bırakacak

Hamas, ABD’li yetkililerle gerçekleştirdiği son görüşmelerin ardından, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir Edan Alexander’ın serbest bırakılacağını açıkladı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde, Hamas bir esirin serbest bırakılacağına dair karar aldı. Bu gelişme, “ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin verilmesi için yapılan yoğun çabaların” sonrasında gerçekleşti. Ancak Alexander’ın ne zaman serbest bırakılacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Ateşkes Müzakerelerine Hazır

Hamas, ateşkes müzakerelerine hemen başlamaya ve savaşı durdurmaya hazır olduğunu duyurdu. Ayrıca, Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür ederek, bu ülkelerin geçmişteki siyasi ve insani çabalara desteklerinden dolayı duyduğu minneti ifade etti.

ABD İle Süregelen Temaslar

Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Hayya, “Arabulucu kardeşlerimizin ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olarak Hamas son birkaç gündür ABD yönetimiyle temas halinde ve hareket büyük bir iyi niyet gösterdi” şeklinde açıklama yaptı. El-Hayya, ABD vatandaşlığına sahip olan İsrailli asker Edan Alexander’ın serbest bırakılmasının, ateşkesin sağlanması, geçişlerin açılması ve Gazze Şeridi’ndeki halka yardım girişine izin veren adımlar çerçevesinde olacağını belirtti.

Yardım Sürecine Destek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın, Alexander’ın serbest bırakılması sürecini desteklemek amacıyla İsrail’e gitmesi bekleniyor.