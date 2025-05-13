Hamas, Edan’ı Kızıl Haç’a Teslim Etti

Hamas, Edan Alexander’ı Kızıl Haç’a Teslim Etti

Hamas, serbest bıraktığı ABD-İsrail çifte vatandaşı olan Edan Alexander’ı Kızıl Haç ekiplerine teslim etti. Edan Alexander’ın Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus bölgesinin kuzeyinde Kızıl Haç’a aktarılması gerçekleşti. Hamas, Alexander’ın serbest bırakılmasının, “ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların” bir parçası olduğunu ve bu durumun ABD yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleştiğini bildirdi.

Hamas, “Ciddi müzakerelerin esirler konusunda somut sonuçlar elde edilmesini sağlayabileceğine inanıyoruz. Saldırganlığın devam etmesi ise esirlerin hayatlarını tehlikeye atmaktan başka bir işe yaramayacaktır” diye ifade etti. Ayrıca, Hamas, kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkes anlaşması ile Gazze’nin yeniden inşası için müzakerelere hazır olduğunu vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump’a Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdirmeye yönelik çabaları sürdürmesi çağrısında bulundu.

İsrail, Edan Alexander’ın Serbest Bırakıldığını Doğruladı

İsrail ordusu, Edan Alexander’ın serbest bırakıldığını onayladı. Ordunun yaptığı açıklamada, “Kızıl Haç tarafından verilen bilgiye göre bir rehine kendilerine teslim edildi ve Gazze’deki İsrail ordusuna bağlı güçlere doğru yola çıktı” bilgisi verildi.