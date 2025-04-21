Hamas, Filistinlilere Protesto Çağrısı Yaptı

HAMS’DAN GÖSTERİ ÇAĞRISI

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria’da üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere Filistinlilere, Gazze’ye destek olmak amacıyla yarın gerçekleştirilecek protesto ve kitlesel etkinliklere katılım çağrısı yaptı. Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Şedid, “Ülkemizin özgür halkını ve işgal altındaki Batı Şeria’daki üniversite öğrencilerini, Gazze Şeridi’ne destek ve işgalci İsrail’in halkımıza karşı sürdürdüğü soykırımı reddetmek amacıyla (22 Nisan) salı günü başlaması planlanan gösterilere katılma ve kitlesel seferberlik çağrısında bulunuyoruz.” diyerek halkı harekete geçmeye davet etti.

İŞGALİ REDDETMEK İÇİN HAREKETE GEÇİLMESİ GEREKİYOR

Hamas temsilcisi, Batı Şeria’daki üniversitelerin direniş rolüne dikkat çekti ve öğrencilerin İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım suçuna karşı harekete geçmesinin hayati önemde olduğunu ifade etti. Şedid, “İsrail’in gözaltı baskınları ve engellerinin Filistinli öğrencilere engel olamayacağını” belirtti. Ayrıca, İsrail’in soykırım, katliam, abluka ve aç bırakma gibi suçlarının zorluğuna değinerek, “Topraklarımızı ve mukaddesatımızı savunmak için herkesin her düzeyde tüm karşı koyma yollarını seferber etmesi gerekiyor.” dedi.

DİRENİŞ EYLEMLERİNİN ARTIRILMASI ÇAĞRISI

Şedid, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’teki saldırılarına ve göçe zorlamaya yönelik planlarına karşı koymak için “her türlü direniş eyleminin artırılması” gerektiğini vurguladı. Yarınki protestoların, Filistin topraklarının savunulması açısından çok önemli olduğunu belirtiyor.