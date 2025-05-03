Hamas, Gazze’de Barış Teklifi Sunduk

HAMAS’TAN KAPSAMLI BARIŞ TEKLİFİ

Gazze’de, Hamas’ın önemli isimlerinden Abdurrahman Şadid, arabuluculara beş yıllık ateşkesi içeren geniş kapsamlı bir barış önerisi sunduklarını duyurdu. Cuma günü gerçekleştirilen basın toplantısında, 17 Nisan tarihinde yaşanan İsrail saldırılarının kalıcı bir şekilde durdurulmasını, Israeli güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesini, ablukanın kaldırılmasını, insani yardımların serbest bir şekilde bölgeye girmesine izin verilmesini ve bölgenin yeniden imarı için yapılan teklifin detaylarını paylaştı.

BARIŞ TEKLİFİ DETAYLARI

Şadid, sundukları önerinin, varılan mutabakatta belirlenen sayıda Filistinli mahkum karşılığında Gazze’deki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, beş yıllık ateşkesin uluslararası ve bölgesel garantilerle sağlanmasını ve bölgeyi yönetecek bağımsız bir komitenin kurulmasını kapsadığını belirtti. Önerilen komitenin, Mısır’ın toplum destek komitesinin önerisi doğrultusunda, Gazze’nin yönetimini doğrudan siyasi müdahale olmaksızın gerçekleştirmek ve kritik bir dönemde Filistinlilere güvenlik ve hizmet sağlaması için tam yetkiye sahip bağımsız teknokratlardan oluşacağını ifade etti.

İSRAİL’İN YANITI VE POLİTİKALARI

Ancak Şadid, İsrail hükümetinin bu öneriyi reddettiğini, meseleleri parçalı bir şekilde değerlendirmeye devam ettiğini ve Gazze’de tutulan askeri rehinelerin hayatları pahasına, öldürme, aç bırakma ve yıkım politikalarına kararlılıkla bağlı kalmayı tercih ettiğini vurguladı. İsrail devlet kanalı Kan, Hamas’ın beş yıllık ateşkes önerisinin tüm rehinelerin serbest kalmasını içerdiğini ve bunun İsrail tarafından “resmen reddedildiğini” aktardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, perşembe günü yaptığı açıklamada, Hamas’ı yenmenin İsrail’in ana hedefi olduğunu ve bunun, rehinelerin serbest bırakılmasından daha öncelikli olduğunu ifade etti.