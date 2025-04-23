Hamas, Gazze’deki Mesajları Sahte Vaatler Olarak Tanımladı

GÖÇ İLGİLİ MESAJLAR VE HAMAS’IN AÇIKLAMALARI

Gazze Şeridi’nde yaşayan insanlar son günlerde bölgeden “tahliyelerin” organize edilmesiyle ilgili mesajlar alıyor. Hamas, bu tahliyeleri öneren mesajların “sahte vaatlerle sarmalanmış tuzaklar” olduğunu bildiriyor. Haaretz gazetesinin aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki Filistinlilere, 21 Nisan Pazartesi günü telefonlarına ulaşan bir mesajla, “tahliye” görüşmesine davet edildiği belirtildi. Mesajda, Gazze’den ayrılmak isteyenlerin WhatsApp üzerinden “Kaptan Celal” kod adını kullanan bir kişiyle iletişimde olmaları gerektiği ifade ediliyor. Görüşmenin 22 Nisan Salı günü, 09.00 ile 14.00 arasında Gazze’nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yapılacağı duyuruluyor. Ayrıca, bir Gazze sakinine ulaşan mesajda, ailesiyle birlikte Fransız hükümetinin bilim insanları ve sanatçılar için destekleme programıyla bölgeden alınabileceği ve Fransa’ya tahliye edileceği belirtiliyor.

HAMAS’TAN UYARI VE İDDİALAR

Hamas, Gazze sakinine ulaştırılan mesajların, “Filistin halkının konumunu istikrarsızlaştırmak ve ulusal kararlılıklarını baltalamak için” İsrail’in yürüttüğü bir kampanyanın parçası olduğunu vurguluyor. Açıklamada, bu kampanyayı sürdürenlerin sahte belgelerle ve yalan vaatlerle halkı yanıltmaya çalıştığı ifade ediliyor. Halkın bu tür mesajları dikkate almaması, ayrıca belirtilen telefon numaralarının İsrail istihbaratına ait olabileceği ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme yapılıyor. Açıklamada, İsrail işgali altındaki topraklardan sürgün ettirmenin geçerli bir çözüm olmadığı ve bu tür vaatlerin “tuzak” olduğu belirtiliyor. “Filistin satılık değildir ve halkımız yerlerinden edilmeyecektir.” deniliyor. Bu arada, İsrail ordusunun bu yönlendirmelerden haberdar olmadığı ifade edilmiş.

DİPLOMATİK TEMAS VE SÜRGÜN PLANLARI

İsrailli bir diplomatik kaynak, nisan ayının başında Macaristan’a resmi ziyarette bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Gazze sakinlerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın öneri planı çerçevesinde sürgün edilmesi için birden fazla ülkeyle görüşmeler yürüttüğüne dair bilgileri gazetecilerle paylaştığını aktardı. Bu kaynak, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilerin sürgününü gerçekleştirme konusunda ciddi olduğunu ve birkaç ülkenin Filipinlileri kabul etmeye istekli olduğunu belirtti. Gazze’den sürgün edilmesi için belirli ülkelerle görüşüldüğü iddiaları, İsrail ve ABD yönetimlerinin Donald Trump’ın bu planına ilişkin Doğu Afrika ülkeleriyle görüşmeler yaptığı yönündeki haberlerle ilişkilendiriliyor.

TRUMP’IN PLANI VE GAZZE’NİN GELECEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’ni ABD’nin “devralacağını” ve bu bölgeye “sahip olacağını” ifade etmişti. Trump, Gazze’nin artık tamamen yıkım alanı olduğunu belirtti ve buradaki Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin daha iyi olacağını savundu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığını öne sürdü. Israel ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibariyle saldırılarına yeniden devam etti.