Hamas, Huckabee’nin Açıklamasını Kınadı

HAMAS’TAN AB’YE CEVAP

Hamas, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin, “Filistin devletinin Fransa’da bir toprak parçası üzerinde kurulması” yönündeki ifadelerine sert bir tepki gösterdi. Hamas, Huckabee’nin açıklamalarını içeren yazılı bir açıklama yaptı ve Fransa’ya, “Fransız Rivierası’ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin devletini kursunlar” şeklindeki cevabının şiddetle kınandığını duyurdu. Bu tür beyanatların, Filistin halkının meşru haklarına yönelik açık bir saygısızlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Açıklamada, Huckabee’nin sözlerinin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık bir ihlali olduğu ifade edilirken, ABD’nin İsrail’in sömürgeci tutumuna olan desteğinin de altı çizildi. Hamas, “Bu utanç verici açıklama, İsrail’in halkımızın topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik haklarını reddeden ve Netanyahu hükümetinin soykırım ile zorla yerinden etme suçlarına siyasi kılıf oluşturan faşist bir anlatının benimsendiğini göstermektedir” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

FRANSA’DAN BEKLENTİLER

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Fox News’e yaptığı açıklamada, Fransa’nın BM’deki Filistin devleti tanınması yönündeki adımlarına destek vermesi üzerine, “Eğer Fransa gerçekten bir Filistin devleti görmek istiyorsa, onlara bir önerim var. Fransız Rivierası’ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin devletini kursunlar” ifadelerine yer vermişti. Daha önce ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu benzer bir söylemi Suudi Arabistan için dile getirmiş, “Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan’da kurabilirler. Geniş topraklara sahipler” demişti.