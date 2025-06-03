Hamas, İhmal Edilen Filistinli Tutukluları Duyurdu

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN KOŞULLARIYLA İLGİLİ ENDİŞELER

Hamas, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutukluların yaşadığı “felaket boyutundaki koşulların” tehlikesine dikkat çekerek, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı. Yapılan açıklamada, “İşgal altındaki hapishanelerde bulunan Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamele devam ediyor. Öte yandan, yaşanan acıların boyutunu belgeleyen korkunç tanıklıklar ortaya çıkmaya devam ediyor; sonuncusu da Ofer Cezaevi’ndeki tutukluların maruz kaldıkları” ifadesine yer verildi. Filistinli tutuklulara yönelik “acımasız uygulamaların” İsrail’in soykırım kapsamındaki suçlarının bir uzantısı olduğu belirtildi.

İNSANİ İHTİYAÇLARIN YETERSİZLİĞİ

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklulara karşı sert işkence yöntemleri ve temel insani ihtiyaçlardan yoksun bırakılmaların sistematik suçlar olarak tırmandırıldığı ifade edildi. Bu durum, “tehlikeli ve felaket boyutunda” olarak nitelendirilen hapishanelerdeki koşulları gözler önüne serdi. İnsan hakları ve insani yardım kuruluşlarına, “İsrail’in işlediği suçları durdurması, hapishanelerde öldürme ve işkenceyi meşrulaştıran faşist hükümetin hesap vermesi için acil harekete geçmeleri” çağrısı yapıldı.

AZINLIK HAKLARI VE DESTEK ÇAĞRISI

Filistin’deki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, geçtiğimiz hafta “Ofer Hapishanesindeki tutukluların aç bırakılma ve aşağılanma gibi sert ve insanlık dışı koşullarda tutulduklarını, özellikle 7 Ekim 2023 olaylarından sonra bu durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini” ifade etti. Ayrıca, Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuklu bulunduğu bildirildi. 7 Ekim 2023’te başlayan “soykırım” döneminden bu yana, hapishane idaresinin kadın tutuklulara yönelik hak gasplarının ve ihlallerinin arttığı belirtildi. Kadın tutuklulara yönelik ihlallerin, sistematik kötü muamele ve işkence gibi uygulamalarla “benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığı” kaydedildi.