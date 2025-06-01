Hamas’ın ABD cevabı kabul edilemez

HAMAS’IN CEVABI KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Hamas’ın ABD’nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor” ifadelerini kullandı. Witkoff, Hamas’a yeni bir mesaj ilettiği paylaşımında, “Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli” dedi. Ayrıca, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı olması için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.

ANLAŞMA AÇIKLANABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın bir gün veya daha kısa süre içerisinde açıklanabileceğini belirtmişti. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada ise Witkoff’un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtildi.