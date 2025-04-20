Hamas’ın Askari Kanadı, Pusu Kurdu

HAMAS’IN OPERASYONU

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin kuzey kısmındaki Beyt Hanun’da İsrail ordusunu pusuya düşürdüklerini açıkladı. Açıklamaya göre, bu operasyonda askerlerden ölenler ve yaralananlar bulunuyor. Kassam Tugayları, cumartesi günü Beyt Hanun’un doğusundaki İsrail askerlerine “Kılıç Kırma Pususu” adı verilen bir operasyon düzenlediklerini duyurdu.

PUSUDAKİ SİLAH KULLANIMI

İsrail askerlerinden kayıplar olduğuna dair bilgiler verildi. Öne çıkan bilgilere göre, Gazze Tümeni’ne bağlı muharebe istihbarat taburu komutasındaki “Storm” tipi askeri aracın hedef alındığı pusuda zırh delici bir füze kullanıldığı aktarıldı. Ayrıca, yaralıları kurtarmak amacıyla bölgeye gelen İsrail destek kuvvetlerinin de “Telfeziyye 3” tipi bir anti-personel patlayıcıyla hedef alındığı, bu saldırıda da ölenler ve yaralananlar olduğu bildirilmekte.

YENİ MEVZİ HEDEF ALINDI

Bölgedeki yeni kurulan bir İsrail askeri mevzisinin de “4 RPG” roketi ve havan toplarıyla hedef alındığı ifade edildi. Kassam Tugayı, bu saldırılara ilişkin çeşitli görüntüleri de paylaşarak, olayın boyutlarını gözler önüne serdi.