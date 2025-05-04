Hamas’ın Askeri Kanadı Pusu Kurdu

PUSU PLANLAMASI

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine karşı birkaç aşamadan oluşan dikkatlice hazırlanmış bir pusu kurduklarını ve bu saldırıda askerlerin ölü ve yaralı olduğunu bildirdi. Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, son günlerde Refah’ın Cinine Mahallesi’ndeki Ez-Zehra Camisi etrafında 6 askerden oluşan bir İsrail piyade birliğine “iyi planlanmış bir pusu” düzenlendiği ifade edildi. Askerlerin, daha önce anti-personel bombayla tuzaklanmış bir tünele çekildiği, tünele girdiklerinde çatışmaların başladığı ve ardından tünelin patlatıldığı aktarıldı.

TANKLARA SALDIRI

Ayrıca, İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Pusu kapsamında, 2 İsrail tankının “Yasin-105” füzesiyle hedef alındığı vurgulandı. Açıklamada, İsrail askerlerinin hedef alındığı bölgeden ölü ve yaralıların taşındığının gözlemlendiğine dikkat çekildi. Bugün, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda biri yüzbaşı 2 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin ise ağır yaralandığı bildirildi.

SALDIRILARA YENİDEN BAŞLAMA

Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’ta Gazze’ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermişti. Ancak yaklaşık 20 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamışlardı. Gazze’deki Filistinli direniş grupları, yaptıkları saldırı ve operasyonların görüntülerini, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle günler sonra yayınlayabiliyor. Bu videolar, özellikle de savaşın sona ermesi için Gazze’deki esirlerin geri getirilmesini isteyen aileler üzerinde önemli bir etki yaratıyor.