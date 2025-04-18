Hamas’ın Şartları Yerine Getirilmelidir

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

HAMAS, İsrail’in saldırılarını durdurması ve Gazze’den tamamen çekilmesi durumunda, tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılacağını duyurdu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail tarafından sunulan ‘kısmi’ ateşkes önerileri hakkında bir değerlendirmede bulundu. Hayye, böyle kısmi ateşkes tekliflerinin geçici olduğunu ve bu tekliflerin sona ermesiyle birlikte Gazze’ye yönelik saldırıların yeniden başlayabileceğini ifade etti.

KAPSAMLI PAKETİN GÜNDEME GELMESİ

Hayye, “İsrail’in saldırıları sona erdirmesi, Gazze’den tamamen geri çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız” şeklinde konuştu. Hamas, bu taleplerin yerine getirilmesini hedefleyen bir müzakere süreci için kapılarının açık olduğunu belirtmiş oldu.