Hamas, İsrail’in Gazze’ye Saldırısını Kınadı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Nura el-Kabi Diyaliz Merkezini bombalamasını “Gazze’deki sağlık sektörüne yönelik sistematik saldırılar kapsamında yeni bir suç” olarak değerlendiriyor. Yapılan yazılı açıklamada, “Faşist işgal hükümeti, Filistinlilere karşı yürüttüğü acımasız saldırılarının bir parçası olarak, hastaneler ve sağlık merkezleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi’ndeki her türlü yaşam biçimini hedef alma politikasını sürdürüyor.” denildi. Hamas, İsrail’in Nura el-Kabi Diyaliz Merkezini tamamen yıkmasını kınayarak, “İsrail’in Gazze Şeridi’nde meydana getirdiği insani felaket nedeni ile kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere on binlerce hasta, böbrek yetmezliği, kanser ve diğer kronik ve tedavi edilemez hastalıklarla ilgili tıbbi bakımdan mahrum kalıyor.” cümlelerine yer verdi. Ayrıca, açıklamada uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına, özellikle de BM Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail’in saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı.

ATEŞKES İHLALİ

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Nura el-Kabi Diyaliz Merkezini tamamen yıktığını bildirdi. 19 Ocak’ta başlayan ateşkesi bozan İsrail ordusu, 18 Mart sabahında şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Saldırıların başlamasından bu yana, çoğunluğu kadın, yaşlı ve çocuklardan oluşan 4 bin 201 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 bin 652 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 470’e, yaralı sayısı da 124 bin 693’e yükseldi.

KALICI İŞGAL PLANI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek bir saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Bu plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ni kalıcı olarak işgal edecek ve Filistinlileri Gazze’nin güneyinde “toplama kamplarına” sürmeyi planlıyor. Bu kamplarda Filistinlilere, “hayatta kalacakları” kadar insani yardım sağlanacak. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde ayakta kalan her şeyi yok edeceklerini ve Filistinlileri öncelikle güneye, ardından da başka ülkelere sürmeyi hedeflediklerini açıkladı.