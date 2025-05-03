Hamas, İsrail’in Kaos Planlarını Açıkladı

HAMAS’TAN İSRAİL’E AÇIKLAMA

Hamas, İsrail ordusunun askeri yöntemlerle Gazze’yi yenemeyince, toplumu içten çökertme çabalarına yöneldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’yi “yönlendirilmiş ve kiralanmış gruplar” aracılığıyla kaosa sürüklemeye çalıştığı ifade ediliyor.

KİRLİ KOMPLOLAR

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze’yi askeri olarak yenememesi durumunda içten çökertmeyi hedefleyen “kirli komplolar” geliştirdiği vurgulanıyor. Filistinli aileler ve aşiretlerin, kaos çıkarma ve toplumun dayanışmasını zayıflatan girişimlere engel olduğu, bu nedenle bu planların başarısız olduğu belirtildi.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, önceki gün yaptığı bir açıklamada, İsrail’in güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını fırsat bilen bir grubun, sivillere saldırmakla kalmayıp dükkanlar, kamu mülkleri ve özel mülkleri yağmaladığını aktardı. Filistinli aileler, toplumun birliğini ve bütünlüğünü korumaya yönelik girişimlerini sürdürüyor ve bazı grupların kaos yaratma çabalarını önlemeye çalışıyor.