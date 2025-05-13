Hamas, İsrail’in Saldırılarını Kınadı

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Avrupa Hastanesi’ne yönelik saldırılarının, Gazze Şeridi’nde bulunan hastaneleri tamamen devre dışı bırakmayı hedefleyen yeni bir “katliam suçu” olduğunu dile getiriyor. Yapılan açıklamada, “İsrail’in Gazze Avrupa Hastanesine yönelik bombardımanı hastalar, sağlık ekipleri, sivil savunma ve ambulans görevlilerinin de bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur” denildi. Açıklamaya göre, görevlilerin yaralıları kurtarmaya çalıştığı esnada gerçekleştirilen ikinci saldırının ardından hastane tamamen hizmet dışı kalmış.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Açıklamada, “İşgalci faşist hükümet, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmeyi ve çatışma tarihinde benzeri görülmemiş suçlar işlemeyi sürdürmektedir. Hasta ve yerinden edilmiş kişilerle dolu hastaneleri hedef alarak katliamlar gerçekleştirmekte ve insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır” ifadelerine yer verildi. İsrail ordusunun bu bölgelerde askeri merkezlerin bulunduğuna dair iddiaları ise, sadece yalanlardan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerden ibaret olduğu belirtildi. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler’e de sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail’in Gazze Şeridi’nin doğusunda yer alan Han Yunus’taki Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresine düzenlediği saldırılar sonucunda 34 Filistinli hayatını kaybederken, en az 40 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığını ve bu bölgenin ateş çemberine alındığını ifade etti. Ayrıca, Gazze-Avrupa Hastanesi’nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

SAĞLIK MERKEZLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR

Gazze’deki Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun kasıtlı olarak sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını sık sık vurguluyor. Gazze’deki hükümetin medya ofisi verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu, Gazze’de toplamda 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı. Bu hedefler arasında 81 sağlık merkezi, 38 hastane ile 144 ambulans da bulunuyor ve bu araçlar kullanılamaz hale getirildi.