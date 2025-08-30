Hamas, İsrail’in Saldırısını Kınadı

HAMAS’IN AÇIKLAMALARI

Hamas, İsrail ordusunun Gazze’nin batısındaki Er-Rimal semtinde bir binaya yaptığı hava saldırısını, soykırım savaşının bir devamı ve sivilleri şehri terk etmeye zorlamak için bir artış olarak nitelendirdi. Hamas, bu saldırıda yedi Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve bazılarının yaralanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “İsrail’in binayı hedef alması, işgalin tüm dünyanın gözü önünde açıkça ilan ettiği tam teşekküllü bir savaş suçu” ifadesi kullanıldı. Er-Rimal semtindeki konut binasının hedef alınması onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtı. Bu durum, işgalin Gazze kentini yok etme ve sakinlerini zorla yerinden etme planlarının bir parçası olarak değerlendirildi.

SALDIRILARIN SONUCU

Açıklamada, “İşgal ordusunun Gazze Şehri’nin batısındaki yoğun nüfuslu Er-Rimal semtindeki bir yerleşim binasına düzenlediği suç niteliğindeki baskın, imha savaşının devamı niteliğindedir ve masum sivilleri terörize edip şehri boşaltmaya zorlamak için hedef alma eylemlerinin acımasızca tırmandığı bir dönemi temsil etmektedir.” denildi. Hamas, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini ve Birleşmiş Milletler’i, “Gazze’ye yönelik saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etmeye, işgale karşı caydırıcı önlemler almaya ve liderlerini suçlarından sorumlu tutmaya” çağırdı.

İSRAİL’İN SAVUNMASI

Bu arada, İsrail ordusu Gazze’nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda “Hamas’tan önemli bir ismi” hedef aldığını belirtmekle birlikte, saldırının kime yönelik olduğunu açıklamadı. Bölgeden gelen görüntülerde ölü ve yaralıların bulunduğu görülmesine rağmen, İsrail ordusu “sivil kayıpları önlemek için tedbir aldığını” savundu. İsrail medyası, askeri kaynaklara dayanarak, Gazze kentine gerçekleştirilen bu saldırıda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin “hedef alındığını” aktardı. İsrail ordusu, bu saldırıda “yüksek isabetli bombalar” kullandığını duyurdu.

SALDIRILARIN SONUCU VE SON DURUM

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi genelinde gerçekleştirdiği ayrı saldırılarda 58 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, Gazze’nin yeniden işgali kapsamında Zeytun ve Şeyh Rıdvan gibi birçok mahallede yoğun bombalama operasyonları yürütüldü. Tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları, saldırıların Şeridin çeşitli bölgelerindeki apartmanları, sivilleri ve yardım bekleyen insanları hedef aldığını bildirdi. ABD’nin desteğiyle İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki soykırım uygulamalarını sürdürüyor. Bu uygulamalar sonucunda 63 bin 371 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturan 159 bin 835 kişi yaralandı. Ayrıca, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve 124’ü çocuk olmak üzere 332 kişinin ölümüne yol açan kıtlık yaşandı.