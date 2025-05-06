Hamas, İsrail’in Savaş Suçlusu Olmasını İstedi

HAMAS’IN AÇIKLAMALARI

Hamas, Gazze Şeridi’nin ortasında bulunan Bureyc Mülteci Kampı’ndaki sığınmacılara ev sahipliği yapan bir okulun bombalanmasını, İsrail’in “vahşetini ve süregelen suç eğilimini” gösteren bir durum olarak nitelendiriyor. Bu bağlamda, örgüt İsrailli liderlerin savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini ifade ediyor.

HAVA SALDIRISINDA KAYIPLAR

Hamas’a göre, İsrail’in okula düzenlediği hava saldırısında 18 kişi yaşamını yitirdi ve bu saldırıda çoğu kadın ve çocuk olan birçok kişi de yaralandı. Yapılan açıklamada, şu an için birçok kurbanın enkaz altında kaldığına dikkat çekildi. Hamas, İsrail’in insanların sığındığı alanları hedef almasının ve sivilleri katletmesinin, “Gazze halkını topluca yok etmeye ve zorla göç ettirmeye yönelik sistematik bir soykırım” olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor.

Hamas, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve tüm insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına seslenerek, “sessiz kalmamaları ve katliamları durdurmak için acil ve etkili adımlar atmaları” gerektiğini savunuyor. Gazze hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail’in Gazze’deki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) bağlı bir okulu hedef aldığı saldırıda, çoğu çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 52 kişinin yaralandığı bildirildi.