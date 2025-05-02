Hamas, İsrail’in Teklifini Reddetti

HAMAS’IN ATEŞKES TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Hamas, İsrail’in Gazze ile ilgili sundukları kapsamlı ateşkes teklifini kabul etmediğini ve parçalı teklifler üzerinde ısrar ettiğini açıkladı. Hamas yetkilisi Abdurrahman Şedid, bu durumu gündeme getiren bir görüntülü mesaj paylaştı. Şedid, Gazze’nin, günümüzdeki en kötü insani krizlerden birini yaşadığını ve sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı Filistinlilerin bilinçli olarak yavaş yavaş ölüme terk edildiğini vurguladı.

KAPSAMLI ATEŞKES TEKLİFİ

Bu bağlamda, “İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören kapsamlı ateşkes teklifinde bulunduk,” diyen Şedid, sınır kapılarının açılması ve Gazze’deki açlığın sona ermesi için ulusal ve uluslararası aktörlerle yoğun siyasi ve diplomatik görüşmeler yaptıklarını belirtti. 17 Nisan’da, “İsrail’in Gazze’ye saldırılarını sonlandırması, bölgeden tamamen çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın kaldırılması karşılığında İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasını” öngören bir teklif sunduklarını aktardı.

Şedid, sundukları teklifin, bölgesel ve uluslararası alanda verilecek teminatlarla saldırıların beş yıl süreyle durmasını ve Gazze’nin yönetimi için bağımsız teknokratlardan oluşan bir komite oluşturulmasını öngördüğünü kaydetti. Ayrıca, “Netanyahu, İsrailli esirlerin hayatı pahasına bu teklifi reddetti,” diyerek, bu durumun Gazze’nin idaresinin siyasi müdahalelerden uzak tutulmasını sağlayacağını ifade etti. Komitenin, bu kritik dönemde halkın güvenliğini sağlamak ve hizmet sunmak amacıyla kurulmasını hedeflediklerini belirtti.

KALICI ATEŞKES TALEBİ

Şedid, kalıcı bir ateşkes, İsrail’in Gazze’den çekilmesi ve gerçek bir esir takasını garantilemek için tüm tekliflere açık olduklarını arabuluculara ilettiklerini söyledi. Gazze’de soykırım yapan ve halkı açlığa mahkum edenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini vurguladı. Filistinlilerin soykırıma uğradığı bir dönemde, bazı Arap başkentlerinde İsrail bayraklarının dalgalanmasının utanç verici olduğunu belirtti. Ayrıca, Arap ülkelerinin, İsrail’e baskı yapma konusunda ellerinde koza sahip olmasına rağmen bunları kullanmadıklarını ifade etti.

İŞGAL VE SALDIRILARA TEPKİ

Şedid, İsrail’in Batı Şeria’daki Filistinli mülteci kamplarına düzenlediği saldırılara, Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlara ve El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’nde Müslümanların ibadet etmesinin engellenmesine de tepki gösterdi.