Hamas, İsrailli Esir İle İlgili Açıklama Yaptı

HAMAS’IN ESİR SERBEST BIRAKMA KARARI

Hamas, çifte vatandaşlık sahibi İsrailli esir Edan Alexander’ın serbest bırakılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, Gazze’nin bağımsız profesyonel bir komite tarafından yönetilmesini sağlamak amacıyla bir anlaşmaya varmaya istekli oldukları belirtildi. Hamas, bu süreçteki çabalarından dolayı Katar ve Mısır’daki arabuluculara, ayrıca Türkiye’deki destekçilere teşekkür etti.

ALEKSANDER’IN SERBEST BIRAKILMASI VE ATEŞKES SÜRECİ

Hamas, ABD hükümetiyle yapılan görüşmeler neticesinde çifte vatandaşlığa sahip İsrailli esir Alexander’ın serbest bırakılacağını duyurdu. Açıklamada, Hamas’ın olumlu bir yaklaşım sergileyerek ateşkes için atılan adımların bir parçası olarak geçiş kapılarının açılması ve Gazze Şeridi’nde yardımların ulaşması hedefiyle Alexander’ı serbest bırakmaya karar verdiği kaydedildi.

NİHAİ ANLAŞMAYI SAĞLAMA ÇABALARI

Hamas, savaşı sona erdirecek bir esir takası gerçekleştirmeyi ve Gazze’nin uzun vadede istikrarını sağlayacak bağımsız bir komite ile yönetilmesini mümkün kılacak nihai bir anlaşmaya varmak için derhal müzakerelere başlamaya hazır olduklarını tekrar ifade etti. Ayrıca yeniden inşa süreci ve ablukanın kaldırılması gibi amaçların da gündemde olduğu dile getirildi. Hamas, bu süreçteki destekleri için Katar, Mısır ve Türkiye’ye bir kez daha takdirlerini sundu.