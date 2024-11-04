Hamas Lideri Sinvar’ın Ölümü Üzerine Raporlar

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Soykırımcı İsrail ordusunun zulmü, Orta Doğu topraklarını adeta kanla boyuyor. Filistin topraklarında binlerce masumu öldüren kana susamış ordu, Hamas’a yönelik yeni saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Gazze’de birçok noktaya saldırı düzenleyen işgalci İsrail ordusu, Hamas Lideri İsmail Heniye’nin öldürülmesinin ardından, bu kez yeni lider Yahya Sinvar’ı hedef aldı.

YAHYA SİNVAR’IN ÖLÜMÜ AÇIKLANDI

Saldırıya dair detayları paylaşan İsrail askerleri, Hamas’ın yeni lideri Sinvar’ın öldüğünü duyurdu. İsrail medyası, Yahya Sinvar’a ait cenaze fotoğraflarını kamuoyuna sunarak bu cinayeti doğruladı.

OTOPSİ RAPORU DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, Sinvar’ın 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze’deki durumuna dair bilgilere yer verildi. Sinvar’ın, İsrail saldırıları sebebiyle ailesini daha güvenli bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği bilgisi verildi. Hamad liderinin ailesiyle ancak 1 ya da 1,5 ayda bir haberleşebildiği belirtildi.

ÜÇ GÜN BOYUNCA YEMEK YEMEDİ

Söz konusu haberde, Sinvar’ın otopsisinde, 16 Ekim’de öldüğü saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği kaydedildi. İsrail yönetimi sık sık Gazze’ye giden yardımların “Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını” iddia ediyor.

16 EKİM TARİHİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sinvar, 16 Ekim’de Gazze’nin güneyindeki Refah’ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi. Tel Aviv yönetimi uzun zamandır Sinvar’ın Gazze’de tünellerde saklandığını ve İsrailli esirleri kalkan olarak kullandığını iddia ediyordu. İddia edilenin aksine, Sinvar’ın yanında hiçbir İsrailli esir bulunmadığı ve Tel Sultan bölgesinde bir binada birkaç arkadaşıyla çatışırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.