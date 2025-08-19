Hamas, Mısır ve Katar’dan teklif kabul etti

Hamas kaynakları, Mısır ve Katar’dan gelen son ateşkes ve rehine takası teklifini kabul ettiklerini duyurdu. Plan, 60 günlük bir ateşkes çerçevesinde, Hamas’ın elindeki yaklaşık 50 rehinenin yarıya yakınını serbest bırakmasını ve bunun karşılığında İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli tutukluların salıverilmesini öngörüyor. Hamas’ın elindeki rehinelerden 20 kadarının hayatta olduğu düşünülüyor.

Ateşkes Müzakereleri Kapsamında

Hamas, kalıcı ateşkes müzakerelerini de içeren plana olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Hamas’tan bir yetkili, “Ateşkes teklifini bir değişiklik ya da şart olmaksızın kabul ettik” şeklinde bilgi verdi. İsrail’in plana ne yanıt vereceği henüz netlik kazanmadı. Geçen hafta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, tüm rehinelerin tek seferde bırakılması karşılığında bir anlaşmayı kabul edebilecekleri ifade edilmişti. Hamas’ın baş müzakerecisi Halil el-Hayya, ateşkes görüşmeleri için geçen hafta Kahire’ye gitmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdülati, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Tani’nin de iki tarafa anlaşma için baskı yapmak üzere Mısır’a gittiğini belirtmişti. Netanyahu, Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğine dair habere yönelik olarak, “Bundan sadece şu sonucu çıkarabiliriz: Hamas yoğun baskı altında” yorumunu yaptı.

Savaşın Sonlandırılması İçin Ciddi Müzakereler

Hamas’ın kabul ettiği ateşkesin çerçevesinin, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Haziran ayındaki teklifine dayandığı aktarıldı. Hamas bu teklifi daha önce reddetmişti. 60 günlük ateşkesi öngören planda, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular karşılığında Hamas’ın elindeki sağ 10 rehineyi ve 18 rehinenin cenazesini geri vermesi şart koşuluyordu. Ateşkes süresince savaşı sona erdirecek ciddi müzakerelerin yapılması da önemli bir koşul olarak öne çıktı. New York Times’a konuşan Mısırlı kaynaklar, ateşkesin İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişine izin vermesi koşulunu içerdiğini de belirtti.

İsrail’in Askeri Harekatı ve Gazze’nin Durumu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze’ye odaklanacakları yoğun saldırılarla, 22 aydır süren savaşta bir dönüm noktasında olduklarını açıkladı. İsrail Güvenlik Kabinesi, ayın başında Gazze’yi işgal etme planını onayladıktan sonra, sahadan gelen bilgiler, jetler ve hava saldırılarının yanı sıra, İsrail tanklarının Gazze’nin güneyindeki Sabra mahallesinde ilerlediğini, okulların ve Birleşmiş Milletler kontrolündeki sağlık merkezinin çevresini kuşattığını gösteriyor.

İsrail kabinesinin işgal planını bu hafta içinde onaylaması bekleniyor. Netanyahu, Hamas’la ateşkes görüşmelerinin başarısız olmasının ardından, tüm Gazze alanlarını hedef alacak şekilde saldırılarını genişletmeyi planladıklarını söyledi. Netanyahu, ancak tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas’ın silahsızlanması karşılığında savaşın sona erebileceğini belirtti. Ayrıca, Gazze’nin silahlardan arındırılarak, güvenliğinin İsrail güçleri tarafından sağlanacak şekilde, Hamas veya Filistin Yönetimi’yle bağlantılı olmayan bir grup tarafından yönetilmesini istiyor.

Hamas ise, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla elindeki rehinelerin takasını öngören kapsamlı bir anlaşma yapılmasını, savaşın sona ermesini ve İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesini talep ediyor. Ayrıca, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan silahsızlanmayı kabul etmiyor. Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırılarının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda en az 62 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gazze nüfusunun yüzde 90’ından fazlası yerinden edilirken, bölgedeki binaların da yüzde 90’ından fazlasının yıkıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca, İsrail’in yardım girişlerini büyük ölçüde kısıtlaması sonucunda bölgede ciddi bir açlık krizi yaşanıyor. Gazze’de, 100’den fazla çocuğun da bulunduğu en az 260 kişi açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.