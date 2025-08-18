Hamas, Mısır ve Katar’ın teklifini kabul etti

Hamas ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Mısır’da yayın yapan bir medya kanalına göre, üst düzey kaynaklar konuyla ilgili bilgiler paylaştı. Hamas’ın, Mısır ve Katar gibi arabulucu ülkelerin Gazze’deki ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği açıklandı. Kaynaklar, bu yeni teklifin 60 günlük geçici bir ateşkesin yanı sıra “savaşı sonlandıracak kapsamlı bir anlaşma” sürecini içerdiğini bildirdi. Ayrıca, “Teklif, ateşkesin başlangıç tarihinden itibaren Gazze’de kalıcı ateşkes veya kapsamlı bir anlaşma hakkında konuların görüşülmesini sağlıyor” şeklinde bilgiler verildi.

İNSANİ YARDIMLARIN GİRMESİ İÇİN ÖNERİLER

Bu önerinin Gazze Şeridi’ne insani yardımların kolayca ulaşmasını sağlamak için “sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını” da kapsadığı ifade edildi. Buna göre, “Teklif, Gazze’de 60 gün süresince askeri operasyonların durdurulmasını içeriyor. Bu dönemde Gazze’deki İsrailli rehinelerin yarısına karşı bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılması planlanıyor. Bu da, toplamda 10 İsrailli rehini ile ölen 36 rehinenin yarısına denk gelen 18 cenazenin teslim edilmesi anlamına geliyor” bilgisi paylaşıldı.

HAMAS’IN YENİ ÖNERİYE YAKLAŞIMI

Hamas’ın bu öneriyi, Gazze Şeridi’ndeki Filistin topluluğunu korumanın en iyi yolu olarak değerlendirdiği vurgulandı. Kaynaklar, bu yeni teklifin ayrıca Gazze halkını saldırılara karşı koruma amacı taşiyan kapsamlı çözümün ilk adımı olarak görüldüğünü belirtti. Ancak konuya dair Hamas, Mısır veya Katar’dan resmi bir açıklama gelmediği de ifade edildi.