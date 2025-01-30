Hamas, Muhammed Deif’in Şehit Olduğunu Açıkladı

HAMAS’TAN ŞEHİT AÇIKLAMASI

Hamas, askeri liderlerinden Muhammed Deif’in şehit olduğunu bildirdi. İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, “El-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Deif’in şehit olduğunu duyuruyoruz.” diyerek durumu açıkladı. Ebu Ubeyde, Deif’in yanı sıra yardımcısı Mervan Isa, Gazi Ebu Damâ’a, Raid Sabit, Rafi’ Selame, Eymen Nevfel ve Ahmed el-Ghandur’un da şehadete erdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, 7 şehit komutanın fotoğraflarına da yer verildi.

İSRAİL’İN ÖLDÜRME İDDİASI

İsrail Savunma Kuvvetleri, ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, Kassam Tugayları’nın Komutanı Deif’in bir saldırı sonucu öldüğünü iddia etmişti. Bu iddialar, güncel olaylarla birlikte yeniden gündeme geldi.