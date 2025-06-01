Hamas, Müzakerelere Hazır Olduğunu Duyurdu

Hamas, anlaşmazlıkların çözülmesi, Gazze’deki insani trajedinin son bulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için İsrail ile dolaylı müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu. Katar ve Mısır’ın, “Gazze’de kalıcı ateşkese götürecek 60 günlük geçici ateşkese varılması” yönündeki talebinin ardından bu açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Katar ve Mısır’ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son bulması için gösterdiği çaba memnuniyetle karşılandı.

ANLAŞMA İÇİN MÜZAKERE HAZIRLIĞI

Açıklamada, “Hamas’ın, anlaşmazlıkların çözülmesi ve insani trajedinin sona ermesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail güçlerinin tamamen Gazze’den çekilmesi için dolaylı müzakerelere başlamaya hazır olduğu” ifade edildi. Katar ve Mısır’dan gelen açıklamada, “60 günlük geçici ateşkese hızla varılması ve bunun da Gazze’de yaşanan benzeri görülmemiş insani krizi sona erdirecek, sınırların açılmasını ve yardım girişini sağlayacak kalıcı ateşkesle sonuçlanması” talep edildi.

KALICI ATEŞKES ÖNERİSİNE CEVAP

Hamas’ın bir önceki günde yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkes sağlamak, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilme gerçekleştirmek ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz bir şekilde devamını sağlamak amacı taşıdığı belirtildi. Witkoff ise ABD’nin ateşkes önerisine Hamas’ın verdiği cevabın “hiçbir şekilde kabul edilemez” olduğunu dile getirdi.

HAZIRLIKLAR VE GÖRÜŞMELER

İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği ABD’li bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Hamas’ın, “serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes” dahil olmak üzere bu anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği belirtildi. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimi ve insani durumu daha da yakından etkileyecek gibi görünüyor.