Hamas, Refah’ta İsrail askerlerine pusu kurdu

HAMAS’IN ASKERİ KANADI PUSU KURDU

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güney kısmındaki Refah’ta İsrail askerlerine yönelik bir pusu düzenlendiğini ve bu operasyonda askerlerden ölü ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. Kassam Tugayları’nın Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 25 Nisan’da Refah’ın Tel es-Sultan Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu eylem hakkında detaylar verildi.

PUSUYA ÇEKİLEN ASKERİ BİRLİĞİN DETAYLARI

Açıklamada, 4 cip ve 1 kamyondan oluşan bir İsrail askeri birliğinin, Tel es-Sultan’daki Tayaran Caddesi yakınlarında kurulmuş bir pusuya çekildiği aktarıldı. Askeri araçların “Şuvaz” ismi verilen patlayıcılarla hedef alındığı ve sonrasında askerlerle çatışmaya girildiği ifade edildi. İsrail askerlerinin ölü ve yaralılarının olduğu bilgisi yer aldı. Gazze’deki Filistinli direniş grupları, gerçekleştirdikleri pusular ve çatışmalara yönelik açıklamalarını, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle genellikle günler sonra paylaşabiliyor.