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Dünya

Hamas, Rehine Takasını Ertelediğini Duyurdu

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HAMAS REHİNE TAKASINI ERTELEDİ

Hamas, Cumartesi günü için belirlenen rehine takasının, sonraki açıklamaya kadar ertelendiğini bildirdi.

NETANYAHU’NUN TALEPLERİ GÜNDEME GELDİ

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına yönelik üç önemli talepte bulunduğunu iddia etti. Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu’nun taleplerinin Hamas tarafından kabul edilme olasılığının düşük olduğu değerlendiriliyor. Talepler arasında, Hamas’ın üst düzey lider grubunun Gazze’den çıkarılması, İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın tamamen tasfiye edilmesi ve Gazze Şeridi’nde tutulan bütün İsrailli esirlerin serbest bırakılması yer alıyor. Haberde, Hamas bu talepleri kabul ederse, İsrail’in Gazze’deki çatışmayı sona erdirebileceği öne sürülüyor. Ancak bu taleplerin mevcut müzakerelerde nasıl bir karşılık bulacağı belirsizliğini sürdürüyor.

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