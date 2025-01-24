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Hamas, Serbest Bırakılacak Esirleri Açıkladı

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HAMAS’IN AÇIKLAMASI

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın serbest bırakılacak İsrailli dört kadın askerin isimlerini kamuoyuna duyurdu. İsrailli yetkililerle yapılan müzakereler sonucunda, Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında tarafların sorumlulukları yerine getiriliyor. Açıklanan bilgilere göre, serbest bırakılacak askerlerin isimleri “Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy” olarak kaydedildi.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARIN SERBEST BIRAKILMASI

Serbest bırakılacak İsrailli askerler karşılığında, Filistinli mahkumların listesinin de İsrailli yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisi’nin yaptığı açıklamada, yarın serbest bırakılacak esirlerin durumunun teyit edildiği bilgisi yer aldı. Her iki tarafın da anlaşmaya sadık kalarak gelişmeleri takip ettiği görülüyor.

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