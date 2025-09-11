Hamas’tan Barhoum’dan Kritik Açıklama Geldi

HAMAS’TAN ATEŞKES TALEPLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Hamas yetkilisi Fawzi Barhoum, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas heyetine yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonrasında, Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki ateşkese dair taleplerinde herhangi bir değişim olmadığını duyurdu. İsrail ordusunun Doha’da Hamas’ın üst düzey isimlerini hedef alması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Hamas’tan önemli bir açıklama geldi. Barhoum, 9 Eylül’de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, saldırıda Hamas müzakere heyetinin hedef alındığını ve heyetin, saldırı öncesinde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani tarafından sunulan ateşkes teklifini değerlendirdiğini belirtti. “Saldırı gerçekleştiği sırada, müzakere heyeti teklife vereceği yanıtı tartışıyordu” ifadesini kullandı.

HAMAS’IN TEMEL TALEPLERİNE VURGU

Saldırının ardından Hamas’ın ateşkese dair taleplerinin değişmediğini ifade eden Barhoum, Hamas’ın ateşkes için temel taleplerinin tam ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi, gerçek bir esir-rehine takası, insani yardım ve bölgenin yeniden inşası olduğunu yineledi. Barhoum, ayrıca, “Bu suç, tüm Arap ve İslam ülkelerine savaş ilanıdır. İsrail’in başarısız girişimi, Gazze’deki başarısızlığın ardından hayali bir zafer elde etme girişimidir” şeklinde konuştu.

İSRAİL SALDIRISINDA KAYBOLANLAR

Barhoum, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Haya’nın eşinin de yaralandığını belirtti. Saldırı sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti; bu kişilerden 1’i Katarlı güvenlik gücü, 5’i ise Hamas üyesiydi. Hayatını kaybedenler arasında el-Haya’nın oğlu da yer alıyordu.