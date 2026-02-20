Hamas’tan Gazze’nin Geleceğine Yönelik Açıklama

hamas-tan-gazze-nin-gelecegine-yonelik-aciklama

Hamas, Gazze’nin geleceğine yönelik tüm siyasi süreçlerin, İsrail saldırılarının durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin ulusal haklarının güvence altına alınmasına bağlı olduğunu belirtti. ABD’nin başkenti Washington’da, Gazze için kurulan Barış Kurulu’nun ilk toplantısına dair açıklamalarda bulunan Hamas, bu toplantının önemine vurgu yaptı. Açıklamada, Gazze Şeridi ve Filistin halkının geleceği ile ilgili her türlü siyasi çözüm ile düzenlemenin, saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin ulusal meşru haklarının güvence altına alınması gerektiği ifade edildi.

TOPLANTININ ANLAMINA VURGU

İsrail’in Gazze’deki ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerinin sürdüğü bir dönemde ABD’de gerçekleştirilen bu toplantının, uluslararası toplumu ve Gazze Barış Kurulu üyelerini, saldırıları durdurmaya, sınır kapılarını açmaya ve insani yardımları kısıtlamayı bırakmaya çağırması gerektiği dile getirildi. Hamas, bu durumun İsrail’in pratik adımlar atması için bir zorunluluk oluşturduğunu aktardı.

ATEŞKESİN ŞARTLARINA DİKKAT

Hamas, uluslararası çevreleri ve arabulucuları ateşkes anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi, İsrail’in insani ve siyasi hakları ihlal etmesinin önlenmesi ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için gerekli adımları atmaya çağırdı. Gazze Şeridi’nde istikrarın sağlanması amacıyla tüm uluslararası çabaların, İsrail’in saldırgan politikalarının son bulması ve Filistin halkının haklarının tam olarak tesisi için odaklanması gerektiği vurgulandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 16 kişiden 9'u tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.
Gündem

Ramazan İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri Açıklandı

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Ramazan’da enerji ve metabolik denge için sahur ile iftarda dengeli beslenmenin önemini vurguladı.
Gündem

Diyarbakır’da Silahlı Kavga: İki Yaralı Hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Gündem

Cezaevi Firarisi 40 Dakikalık Kovalamaca İle Yakalandı

Bolu'da dur ihtarına uymayan bir cezaevi firarisi, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın sonunda orman yolunda yakalandı.
Gündem

Akyar Mahallesi’nde Feci Kaza İki Can Aldı

Denizli Tavas'ta bir kamyonetin refüjü geçerek minibüsle çarpışması sonucunda kamyonet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.