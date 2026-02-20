Hamas’tan Gazze’nin Geleceğine Yönelik Açıklama

Hamas, Gazze’nin geleceğine yönelik tüm siyasi süreçlerin, İsrail saldırılarının durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin ulusal haklarının güvence altına alınmasına bağlı olduğunu belirtti. ABD’nin başkenti Washington’da, Gazze için kurulan Barış Kurulu’nun ilk toplantısına dair açıklamalarda bulunan Hamas, bu toplantının önemine vurgu yaptı. Açıklamada, Gazze Şeridi ve Filistin halkının geleceği ile ilgili her türlü siyasi çözüm ile düzenlemenin, saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin ulusal meşru haklarının güvence altına alınması gerektiği ifade edildi.

TOPLANTININ ANLAMINA VURGU

İsrail’in Gazze’deki ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerinin sürdüğü bir dönemde ABD’de gerçekleştirilen bu toplantının, uluslararası toplumu ve Gazze Barış Kurulu üyelerini, saldırıları durdurmaya, sınır kapılarını açmaya ve insani yardımları kısıtlamayı bırakmaya çağırması gerektiği dile getirildi. Hamas, bu durumun İsrail’in pratik adımlar atması için bir zorunluluk oluşturduğunu aktardı.

ATEŞKESİN ŞARTLARINA DİKKAT

Hamas, uluslararası çevreleri ve arabulucuları ateşkes anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi, İsrail’in insani ve siyasi hakları ihlal etmesinin önlenmesi ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için gerekli adımları atmaya çağırdı. Gazze Şeridi’nde istikrarın sağlanması amacıyla tüm uluslararası çabaların, İsrail’in saldırgan politikalarının son bulması ve Filistin halkının haklarının tam olarak tesisi için odaklanması gerektiği vurgulandı.