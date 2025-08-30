Hamas’tan Türkiye’ye Takdir Mesajı

HAMAS’TAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Hamas, yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Açıklamada, TBMM’deki olağanüstü toplantıya da vurgu yapıldı.

DÜNYA GÜNDEMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail’le olan ekonomik ve ticari ilişkilerin kesilmesi, hava sahasının İsrail uçaklarına kapatılması ve Gazze Şeridi’nde işlenen suçların dünyaya duyurulması gerektiğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE’NİN TUTUMUNA ÖVGÜ

Hamas, “İsrail’in yürüttüğü acımasız yok etme savaşı karşısında Filistin halkımızı destekleyen Türkiye’nin tutumunu takdir ediyoruz. Türkiye’nin bu kararlı tavrı, mazlum halkımız için büyük bir moral kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Arap, İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun İsrail’e karşı daha sert adımlar atmaya çağrıldığı belirtildi. Hamas, “İsrail’le tüm bağların koparılması, onu izole etmek ve Gazze’de işlenen soykırımı durdurmak için zorunludur. Böylece liderleri de insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutulabilir” değerlendirmesinde bulundu.