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Dünya

Hamas Trump’tan Destek Talep Etti

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TRUMP’A ÇAĞRI

Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, İsrail ile yaşanan çatışmalarda ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın hareket etmesi gerektiğini belirtti. Naim, Trump’ı İsrail’in “saldırganlığa son vermesi” için “baskı yapmaya” davet etti. Fransız Haber kuruluşuna yaptığı açıklamada, “Hamas, bir ateşkes önerisi sunulması ve İsrail tarafından buna saygı gösterilmesi koşuluyla Gazze Şeridi’nde ateşkese varmaya hazırdır” dedi.

ATEŞKES ÖNERİLERİNİ REDDETTİLER

Hamas ile İsrail, daha önce sunulan kısa ve uzun süreli ateşkes önerilerini reddetmişti. Bu reddin nedenlerine bakıldığında, Hamas’ın uzun vadeli geleceği ile İsrail’in Gazze’deki mevcut durumu konularının öne çıktığı gözlemleniyor.

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