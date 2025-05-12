Hamas, Türkiye’nin Rolünü Takdir Etti

HAMAS’IN SERBEST BIRAKILMASI SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Diplomatik kaynaklar, Hamas’ın daha önce serbest bırakılacağını açıkladığı Edan Alexander için Türkiye’nin sürecin her aşamasında kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini ifade ediyor. Kaynaklar, “Hamas’a herhangi bir baskı uygulamaksızın, böyle bir adım atılmasının, Washington ile Gazze arasında güven ortamı yaratılması bakımından önemini anlattı” şeklinde bilgi veriyor.

HAMAS’TAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Hamas, dün ABD-İsrail çifte vatandaşı Alexander’ın serbest bırakılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, bu süreçteki katkılarından ötürü Türkiye’ye takdir duydukları belirtildi. Diplomatik kaynaklar, Hamas’ın Türkiye’ye teşekkür etmesinin sebebi olarak, Türkiye’nin sürecin başından itibaren Hamas ve ABD arasında Alexander’ın serbest bırakılması için kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini gösterdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN TEMASLARI

Kaynaklar, Türkiye’nin “Hamas’a herhangi bir baskı uygulamaksızın, böyle bir adım atılmasının, Washington ile Gazze arasında güven ortamı yaratılması bakımından önemini anlattı. ABD tarafına ise Hamas’ın bu adımı atmasının kalıcı barışın tesisi yönünde Hamas’ın iyi niyetini göstermesi açısından çok önemli olduğunu izah etti” vurgusunu yapıyor. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son haftalarda Hamas ile İstanbul, Ankara ve Doha’da gerçekleştirdiği görüşmelerde bu konunun başlıca gündem maddelerinden biri olduğu aktarılıyor.