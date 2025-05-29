Hamas Üyesi Bassem Naim, Teklif Yetersiz Dedi

Bassem Naim, ABD’nin Gazze’de geçici ateşkese yönelik yeni teklifini değerlendirdi.

ABD’NİN TEKLİFİNE ELEŞTİRİ

Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu geçici ateşkes teklifinin herhangi bir talebi karşılamadığını belirtti. Naim, “Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor” dedi. Öneriyi hala incelemekte olduklarını ifade eden Naim, İsrail tarafından onaylanan bu teklifin, Hamas’ın ihtiyaçlarına yanıt vermediğini aktardı.

TEKLİFİN NİTELİĞİ

Naim, bu teklifin ölümlerin ve kıtlığın devamı anlamına geldiğine dikkat çekti. Hamas, Witkoff’un Gazze Şeridi’nde sunduğu ateşkese dair önerinin arabulucular aracılığıyla kendilerine ulaştığını daha önce açıklamıştı.

HAZIRLIKLAR VE MÜZAKERELER

ABD basınında, Hamas’ın Witkoff’un teklifi konusunda hoşnutsuz olduğuna ilişkin haberler yer aldı. Bilgiler, teklifin geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese dönüşümüne dair net bir ABD garantisi içermediğini belirtti. Witkoff’un önerisi, 60 günlük geçici ateşkes süresince tarafların kalıcı ateşkesin koşulları üzerinde müzakereler gerçekleştirmesini öngörüyor. Ancak, bu görüşmelerin 60 günü aşması durumunda geçici ateşkesin otomatik uzatılmayacağı da vurgulandı.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA

Hamas henüz teklife resmi bir yanıt vermemiş durumda. Öte yandan, İsrail’in bu geçici ateşkes teklifini kabul ettiği Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından açıklandı. Leavitt, “İsrail bu teklifi Hamas’a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim ve tüm rehineleri evlerine döndürebilmemiz için Gazze’de bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.