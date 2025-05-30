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Hamas Üyesi Naim, Teklif Yetersiz

ATEŞKES TEKLİFİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Hamas siyasi büro üyesi Bassem Naim, ABD tarafından sunulan yeni ateşkes önerisinin ölümlerin ve kıtlığın devam etmesine yol açtığını belirtti. Naim, bu teklifin savaşın ve kıtlığın durdurulmasına yönelik herhangi bir talebi karşılamadığını ifade etti.

İSRAİL’İN CEVABI VE HAMAS’IN TUTUMU

Perşembe günü çeşitli basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada Naim, İsrail’in ABD’nin önerisine verdiği yanıtın “özünde ölüm ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini” vurguladı. “Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor” diyen Naim, İsrail’in onayladığı ateşkes teklifinin Hamas’ın taleplerini yerine getirmediğini söyledi. Ancak öneriyi incelemeye devam edeceklerini de belirtti.

TAM ULUSAL SORUMLULUKLA CEVAP VERİLECEK

Naim, Hamas’ın bu teklife yanıtını tamamen ulusal sorumluluk anlayışıyla vereceğini açıkladı.

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