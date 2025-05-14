Hamas Ve ABD Arasındaki Temaslar Önemli

HAMS’NIN ABD İLE TEMASLARI VE GELİŞMELER

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Doç. Dr. Serhan Afacan, ABD ve Hamas ilişkilerinin önemini ele aldı. 7 Ekim 2023 itibarıyla Hamas tarafından esir tutulan ABD-İsrail vatandaşı Edan Alexander’ın 12 Mayıs’ta “koşulsuz olarak” serbest bırakılması, dikkat çeken bir durum oldu. Sürecin, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarzına uygun bir biçimde, hızlı ve sonuç odaklı işlemesi gelişmelerin seyrini etkiledi. Amerikan haber platformu Axios’un edindiği bilgilere göre, süreç, Hamas’ın Trump’a yakın olan Filistin kökenli Amerikalı Bishara Bahbah’a ulaşmasıyla başladı ve birçok haberleşme süreci yaşandı. Bahbah’ın Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile görüşmesi, taraflar arasında bağlantılar kurdu.

TRUMP’IN YAKLAŞIMI VE HAMAS’IN JESTİ

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Hamas’tan Edan Alexander’ın salıverilmesinin Trump üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini iletmesi, Hamas’ın bu jestini sağlamada etkili oldu. Ayrıca, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin Beyaz Saray’daki görüşmesinin sonrasında Hamas’a jest yapma önerisi getirdiği haberleri mevcut. Hamas’ın bu hamlesinin, Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE’den oluşan Orta Doğu turunun hemen öncesinde gelmesi, durumu daha da dikkat çekici hale getirdi. Trump, Hamas’ın kararından memnuniyet duyduğunu belirterek bu jesti, arabulucuların çabalarına karşı “iyi niyetle atılan bir adım” olarak tanımladı.

İSRAİL’İN TUTUMU VE TRUMP’IN BEKLENTİLERİ

11 Mayıs’ta Witkoff’un, ABD’nin rehinelerin serbest bırakılması için çalıştığını belirtmesi, Trump’ın Netanyahu yönetimine yönelik tavrının ne denli bilinçli olduğunu gösteriyor. Trump ve ekibi, Netanyahu’nun duruşunun bir sorun olacağını öngörmüştü. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’ın, iki ülke çıkarları arasında çakışmalar olduğunu söylemesi, İran dosyasının önemine dikkat çekti. Trump’ın Yemen’deki Husilere karşı sürdürdüğü saldırıları durdurması, bu bağlamda dikkat çekiciydi.

Hamas ile ABD’nin son dönemde olumlu gelişmeler yaşaması, Netanyahu hükümetine darbe etkisi yapmıştır. Trump, Netanyahu’nun tutumundan yorulmuş gibi görünüyor. Bunun yanı sıra, İsrail kamuoyunda, Netanyahu’ya karşı bir muhalefetin yükseldiği dikkatlerden kaçmıyor ve bu durum, ateşkes koşullarının yeniden canlandırılması için önemli bir fırsat sunuyor.

KÜRESEL GÜÇ DENGESİ VE PARTİLER ARASI İLETİŞİM

Trump’ın siyaseti, ABD’nin dünya üzerindeki süper gücünü korumaya yönelik. Temel hedefi, savaş yerine barış odaklı bir siyaset geliştirmektir. Trump, en iyi pazarlıkların herkesin kazandığı anlaşmalar olduğuna inanıyor. Hamas’ın bu durumu iyi bir şekilde okuyarak Trump ile bağlantı kurmuş olması, ateşkesin yeniden sağlanmasına yardımcı olabilir. Ancak Hamas’ın, Arafat döneminde olduğu gibi bir alan açması şimdilik mümkün gözükmüyor ve bu durum, Filistin’in iç siyasetiyle bağlantılı.

Sonuç olarak, ABD ile Hamas arasındaki temasların olumlu gelişmeleri, Gazze’deki insani durumu düzeltme potansiyeline sahip. Dolayısıyla bu temasların çıkardığı sonuç, bu dönemdeki en dikkat çekici kazanım olacaktır.