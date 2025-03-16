Hamas ve Husilerden Misilleme Tehdidi

HAMAS’IN KINAMASI

Hamas, ABD ve İngiltere’nin, Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği hava saldırılarını sert bir şekilde kınıyor ve bunu uluslararası kanunların ihlali olarak değerlendiriyor. Kuruluş, saldırıya ilişkin Telegram hesabından bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “ABD ve İngiltere’nin Yemen’in başkenti Sana’da bir yerleşim bölgesini hedef alan hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ve bunu kardeş Yemen’in egemenliğine ve istikrarına saldırmak suretiyle uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz.” deniliyor.

SALDIRILARIN SONUÇLARI

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin son günlerde başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında 4’ü çocuk, 1’i kadın olmak üzere toplam 24 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 23 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Husiler, 7 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını belirtmiş, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etmişti.

ABD BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma emri verdiğini bildirmişti. Bu açıklama, bölgedeki durumun daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.