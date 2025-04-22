Hamas Ve İsrail Görüşme İçin Kahire’ye Geldi

MÜZAKERELERİN YENİ AŞAMASI

Hamas ve İsrail müzakere ekiplerinin, Mısır ve Katar tarafından sunulan yeni bir ateşkes önerisini değerlendirmek amacıyla Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldiği bildirildi. Katar merkezli “El-Arabi el-Cedid” gazetesine göre, Mısırlı bir kaynağın verdiği bilgiye göre, İsrail heyeti Kahire’ye yeni bir ateşkes teklifi için ulaştı. Görüşmelerin yapıldığı Kahire’de, Mısırlı ekip ile bir araya gelen İsrail heyetinin, Gazze’deki bazı İsrailli esirlerin isimleri üzerinde odaklandığı belirtildi. Mısırlı kaynağa göre, görüşmelerin, Amerikan çifte vatandaşı olan İsrailli esirlerle ilgili Washington’dan gelen baskının etkisiyle gerçekleştiği aktarıldı. Ayrıca, müzakerelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki yoğun nüfuslu alanlara giriş yaparken karşılaştığı zorluklarla örtüştüğü vurgulandı.

Ateşkes TEKLİFİ VE ESİR TAHAKUKU

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas heyetinin de müzakereler için Kahire’ye geldiğini bildirdi. KAN’ın haberine göre, arabulucular, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi ve Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasının karşılığında 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkes teklifi sundu. Ayrıca, BBC’nin üst düzey Filistinli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Mısır ve Katar’ın aynı şekilde 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkes ve esir takası taslağı sunduğu ifade edildi. Haberde yer alan Filistinli kaynak, Hamas’ın Gazze’nin kontrolünün Filistin yönetimine veya yeni bir Filistinli idari yapıya devredilmesi konusunda istekli olduğunu öne sürdü.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze’ye yönelik saldırıların geleceği ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için bu akşam toplanacağını duyurdu. İsrailli bakanlar arasında bu konuda görüş ayrılıkları olduğu; bazılarının saldırıların devam etmesi gerektiğini savunurken, diğerlerinin ise İsrailli esirlerin serbest kalacağı bir anlaşma yapılması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.

ÖNCEKİ MÜZAKERELERİN SONUCU

Hamas ve İsrail arasında yapılan son ateşkes müzakereleri başarılı olmamıştı. Hamas, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ni terk etmesi yönündeki tekliflere açık olduğunu belirtilmişti. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını ve işgalini tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.