Hamas, Yemen’i Filistin’le destekledi

HAMAS’TAN YEMEN’E TEBRİK

Hamas, İsrail’in Tel Aviv kenti içerisinde yer alan Ben Gurion Havalimanı’na yönelik gerçekleştirilen balistik füze saldırısı nedeniyle Yemen’deki Husileri tebrik etti. Yapılan yazılı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı’na yönelik saldırının “Yemen’in Filistin davasına olan bağlılığını ve Amerikan-Siyonist saldırganlığına rağmen ezilen Filistin halkını destekleme konusundaki kararlılığını ifade ettiği” bildirildi. Açıklamada, Yemen’in Gazze Şeridi’nde soykırıma maruz kalan Filistin halkına verdiği destek de vurgulandı.

DAYANIŞMA VE DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamada, Hamas’ın Yemen ile tam dayanışma içinde olduğu ifade edilirken, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı “Arap ve İslam dünyasını tüm unsurlarıyla Filistin’i desteklemeye, Gazze Şeridi’nde devam eden soykırım ve kıtlık karşısında halkımızı savunmak için tarihi sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca İsrail’in bölgedeki kutsal mekânlar ile doğal kaynaklar üzerindeki kontrol sağlama girişimlerinin engellenmesi gerektiği belirtildi.

SALDIRININ SONUÇLARI

Yemen’deki Husiler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na balistik füze ile saldırmıştı. Saldırı sonrası havalimanında uçak iniş ve kalkışları durduruldu. Füzenin isabet ettiği alanın çevresinde 15 metre çapında bir çukur oluştuğu bildirildi. İsrail acil yardım servisi, gerçekleşen saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurdu.