Hamas’tan İsrail’e tepki

Hamas Hareketi, İsrail yönetiminin Kudüs’te yer altındaki gizli ve metruk bir tüneli turistik mekana dönüştürme çalışmasına ateş püskürdü.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail’in, Kudüs’ü Yahudileştirme ve kentin tarihi silüetini bozma çalışmalarına karşı çıktıklarını söyledi.

Metruk tünelin, bir miras ve turizm alanına dönüştürülmesi girişimini “kötü niyetli bir adım” olarak nitelendiren ve bunun, Kudüs’e karşı işlenmiş bir suç olduğunu kaydeden Kanu, “İsrail, Kudüs’ün ulusal kimliğine zarar verme ya da sözde Yahudi anlatısını desteklemede başarılı olamayacak” ifadesini kullandı.

Kanu, Filistin halkının, cesurca ve güçlü bir şekilde toprağına ve kimliğine sarılacağını ve Filistin işgalden kurtuluncaya dek Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı müdafaaya devam edeceğini dile getirdi.

İsrail’deki Kudüs, Miras ve Yerleşim Birimleri İşleri Bakanlığı dün, Kudüs’ün batısı ile doğusunu birbirine bağlayan metruk bir tünelin yeniden açılması ve Yahudilerin Kudüs kentine ilişkin anlatılarını desteklemek için turizm ve miras alanına dönüştürülmesi adına 2 milyon şekel (565 bin dolar) tahsis edildiğini duyurmuştu.

Yahudilerin Kudüs’le bağlantısını güçlendirmeyi amaçlayan yerleşimci dernek “Elad”a göre söz konusu tünelin, 1948-1967 yılları arasında Kudüs’ün batısı ile doğusundaki Sion Dağı’nı birbirine bağlayan bir kanal olarak kullanıldığı ve bu kanaldan Filistinlilerle savaş için silah nakliyesi